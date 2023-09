Senador democrata Bob Menendez enfrenta pressão de outros democratas para renunciar

Um número crescente de legisladores e autoridades democratas está pedindo a renúncia do senador Bob Menendez, membro do partido, depois de ele ter sido indiciado na sexta-feira, 22, por um amplo esquema de suborno por promotores federais.

O gabinete do procurador dos EUA de Manhattan acusou Menendez de aceitar dinheiro, barras de ouro e outros benefícios em troca de usar o seu escritório para enriquecer três empresários e ajudar o governo egípcio. Menendez deixou o cargo de presidente do poderoso Comitê de Relações Exteriores, mas rejeitou as exigências para que deixasse o Senado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não vou a lugar nenhum", disse ele, que chamou as acusações de falsas e afirmou ter sido vítima de "uma campanha difamatória ativa de fontes anônimas e insinuações".