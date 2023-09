Papa Francisco pede 'responsabilidade europeia' ante migrações

"Quem arrisca sua vida no mar não invade, busca acolhida", reiterou o pontífice argentino, para quem o "fenômeno migratório" é um "processo" que "envolve três continentes em torno do Mediterrâneo" e que "deve ser governado ( ...) com responsabilidade europeia".

Com estas palavras, o jesuíta, de 86 anos, concluiu uma semana de debates entre jovens e bispos do Mediterrâneo no turístico Palácio de Pharo, onde entrou em uma cadeira de rodas, depois de dar alguns passos apoiado no presidente francês, Emmanuel Macron, e em uma bengala.

Desde sua eleição como sumo pontífice em 2013, uma de suas prioridades tem sido alertar sobre as tragédias dos migrantes, do Mediterrâneo à América Central, ou à Venezuela, passando por África, Oriente Médio, Europa, ou Estados Unidos, e pedir sua acolhida.

Na sexta-feira, aos pés da basílica neobizantina de Nossa Senhora da Guarda, um dos símbolos mais queridos dos marselheses, Francisco depositou uma coroa de flores no memorial aos desaparecidos no mar e lançou um apelo em favor dos migrantes e das ONG que os ajudam.

"É um dever da humanidade e um dever de civilização" socorrê-los, clamou o papa, que chegou do "fim do mundo", antes de denunciar o "fanatismo da indiferença" para com os migrantes.

Suas fortes declarações surgem em um contexto cada vez mais hostil para esses exilados na Europa. Exemplo disso, a França anunciou, por meio de seu ministro do Interior, Gérald Darmanin, que "não acolherá" ninguém de Lampedusa.

Sua 44ª viagem apostólica ao exterior - e a primeira de um papa a Marselha desde 1533 - desperta grande interesse, apesar do declínio do catolicismo na França, um país laico desde 1905, onde as acusações de abuso sexual na Igreja aceleraram a crise.