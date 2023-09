Inundações na Líbia deixaram mais de 3.800 mortos

As inundações provocadas pela tempestade Daniel na Líbia, há cerca de duas semanas, deixaram mais de 3.800 mortos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades do país neste sábado (23).

A tempestade, que devastou a cidade de Derna, no leste do país, deixou ao menos 3.845 mortos, de acordo com o último balanço provisório, informou Mohamed Eljarh, porta-voz de um comitê que organiza as operações de resgate, formado pelo governo oriental.

O número, entretanto, inclui apenas os corpos que foram sepultados e registrados pelo Ministério da Saúde, disse ele, alertando que o balanço deve aumentar.