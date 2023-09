Incêndio em depósito ilegal de combustível deixa 34 mortos no Benim

Ao menos 34 pessoas morreram neste sábado (23) durante um incêndio em um depósito ilegal de combustíveis contrabandeados no sul do Benim, perto da fronteira com a Nigéria, anunciou o ministro do Interior, Alassane Seidou.

"Esta manhã, ocorreu um grave incêndio na cidade de Seme Podji. Infelizmente, registramos 34 mortos, incluindo dois bebês", disse ele aos jornalistas. "A causa do incêndio é o combustível contrabandeado", que pegou fogo, acrescentou.

Além disso, 20 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e foram levadas ao hospital, reportou Seidou.