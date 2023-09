Esqueleto raro e quase completo de dinossauro de 150 milhões de anos será leiloado

Os ossos foram descobertos no início dos anos 2000, na Formação Morrison, em Wyoming, nos Estados Unidos, uma região considerada rica em alta concentração de fósseis. A descoberta ocorreu sob direção do paleontólogo Barry James - que posteriormente foi homenageado com o batismo do dinossauro.

O esqueleto quase completo de um dinossauro de 150 milhões de anos será vendido em um leilão em Paris, na França, marcado para o mês que vem. Barry, como foi batizado o dinossauro, deve arrecadar até 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,3 milhões) na venda que acontecerá no hotel Drouot, a sede de um dos leilões mais tradicionais da França, no dia 20 de outubro.

Quase 80% dos ossos do esqueleto são originais, com uma qualidade excepcional do crânio, mais de 90% preservado, que é completo e tem os dentes. Segundo a casa de leilão, que já vendeu anteriormente o triceratops Big John (2021), o "dinossauro da sala" Zephyr (2022) e o alossauro Big Sara (2020), isso faz com que Barry esteja entre os dinossauros mais completos já leiloados no mundo.