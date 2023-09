Dissidência das Farc anuncia suspensão das ações ofensivas na Colômbia após atentados

O Estado-Maior Central (EMC), maior dissidência da guerrilha das Farc, anunciou, nesta sexta-feira (22), a suspensão das ações ofensivas após dois atentados com carros-bomba às vésperas da instalação de uma mesa de negociações de paz em outubro.

"Ordenamos a todas as frentes, colunas e companhias pertencentes às Farc-EP suspender as ações ofensivas em todo o território nacional contra a força pública (...) a partir do dia de hoje, 22 de setembro, até o dia 8 de outubro, quando se pretende iniciar a vigência do decreto de cessar-fogo" e a mesa de diálogos com o governo, informou, por meio de nota, a dissidência, que se afastou do acordo de paz de 2016.

Na última quarta e nesta sexta, dois atentados com carros-bomba atribuídos ao EMC sacudiram o sudoeste do país.