China controlará 50% dos eletrolisadores de hidrogênio no mundo até o fim do ano

Ao final de 2023, a China controlará metade da capacidade instalada de eletrolisadores que produzem hidrogênio de baixa emissão do carbono no mundo, uma tecnologia fundamental para a transição energética, afirma um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE).

Os aparelhos devem assumir um papel crucial na transição energética para substituir o método tradicional de produção de hidrogênio industrial a partir do metano, um processo normalmente vinculado à indústria petroquímica, barato mas muito poluente.

A AIE considera que a produção de hidrogênio com baixa emissão de carbono pode alcançar 38 milhões de toneladas em 2030, caso todos os projetos anunciados sejam concretizados.

A agência, no entanto, expressa preocupação com o encarecimento dos equipamentos de produção devido à inflação, o que "coloca em risco os projetos e reduz o impacto dos subsídios governamentais".

"Alguns projetos revisaram suas estimativas iniciais de custos em 50%", explica a AIE.

Do lado do consumo, a agência também está preocupada com a lentidão do processo de substituição do 'hidrogênio cinza', produzido de forma tradicional, pelo hidrogênio verde.

"Em 2022, a progressão do uso de hidrogênio com baixa emissão de carbono foi muito lenta, cobrindo apenas 0,7% da demanda mundial de hidrogênio", destaca o relatório.