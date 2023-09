Pontos-chave sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil

Segundo números da Funai, as Terras Indígenas ocupam 13,75% do território nacional e estão em sua maioria na Amazônia.

Terra Indígena (TI) "é uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades [...], segundo seus usos, costumes e tradições", de acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), órgão governamental encarregado de demarcar e promover o desenvolvimento dessas áreas.

De acordo com a ciência, as reservas indígenas ajudam a preservar o meio ambiente.

Um estudo do Instituto de Recursos Mundiais (WRI) e da consultoria Climate Focus concluiu, em março de 2022, que as reservas florestais dos povos originários no Brasil, na Colômbia, no México e no Peru "capturam mais que o dobro de carbono que as não indígenas".

Isso se deve às práticas tradicionais e sustentáveis desses povos, e ao fato de que, em grande parte, são áreas de floresta virgem, segundo a pesquisa.