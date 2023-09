Comunicado do Business Wire :Boomi

Boomi?, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje o Boomi World Tour, uma série de eventos exclusivos e presenciais que reúne clientes, clientes em potencial e parceiros da Boomi para escutar diretamente da liderança da Boomi, especialistas do setor e visionários sobre como as organizações podem deixar a complexidade para trás e sincronizar tudo, em qualquer lugar, com integração e automação orientadas por IA. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230921502298/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Boomi Launches World Tour, Bringing Together Visionary Leaders and Industry Experts to Prepare Businesses for the AI Revolution (Graphic: Business Wire)

O Boomi World Tour é uma série de 10 eventos distribuídos em oito semanas, incluindo três Cúpulas de Parceiros criadas especialmente para parceiros da Boomi, integradores de sistemas globais e OEMs. A turnê começa em Menlo Park, Califórnia, de 3 a 4 de outubro de 2023, onde os participantes terão oportunidades de se conectar e aprender durante os dois dias, com uma agenda repleta de atividades: Dia 1 - 3 de outubro de 2023 - Boomi World Tour Silicon Valley -- Steve Lucas, diretor executivo da Boomi , descreve como a inteligência artificial mudará todo o cenário de integração e automação de dados, permitindo que as empresas superem a fragmentação digital, a dispersão de aplicativos e outros desafios urgentes. -- Tom Davenport, estimado autor e especialista em IA e inovação de processos, fala sobre seu novo livro "All In on AI" e como as organizações podem aproveitar as tecnologias de IA para revolucionar seus negócios. -- Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi; Rajesh Raheja, diretor de engenharia; e Matt McLarty, diretor de tecnologia , revelam os recentes avanços do produto, demonstram a IA da Boomi em ação e discutem a visão do produto da Boomi para o futuro. -- A diretora de marketing da Boomi, Alison Biggan, modera um painel com o diretor de tecnologiaMatt McLarty; o diretor de arquitetura e estratégia de IA Mike Bachman; a diretora global de marketing de produto Ann Maya, e o diretor de TI corporativa da Lyell Immunopharma, Sean Doyle na condução de uma sessão interativa e instigante sobre como se preparar para a IA e o impacto que a IA generativa pode ter nos negócios.

-- Lisa Martin, renomada correspondente de tecnologia do Vale do Silício, será a anfitriã e mestre de cerimônias do evento e e moderará um painel de clientes e parceiros da Boomi com a Deloitte, Lyft Inc., Fortune Brands Innovations, e Enovis Corporation ao compartilhar como suas organizações aproveitaram o poder da plataforma Boomi para impulsionar a inovação radical, superar os desafios de integração e alcançar resultados notáveis. -- Uma análise profunda na estratégia do produto apresentará uma experiência interativa de "escape room", na qual os participantes terão contato prático com a plataforma Boomi. A Boomi também apresentará os vencedores da América do Norte do prêmioBoomi Customer Innovation Awards, destacando seus casos de uso bem-sucedidos e reais.

Dia 2 - 4 de outubro de 2023 - Boomi Partner Summit A Cúpula de Parceiros da Boomi na América do Norte apresenta um dia inteiro de conteúdo educacional e sessões de audiência direcionadas, oferecendo aos parceiros uma oportunidade de aprender sobre o programa de produtos da Boomi e atualizações em seu programa de parceiros. Os destaques incluirão: -- Boas-vindas e comentários de abertura de Steve Lucas, diretor executivo da Boomi.