Chega à Turquia primeiro navio ucraniano após fim do acordo de grãos

A primeira embarcação carregada com trigo a sair de um porto ucraniano desde o fim do acordo internacional no Mar Negro chegou a Istambul nesta quinta-feira (21), informou o site Marine Traffic.

De acordo com este site que acompanha o tráfego marítimo em tempo real, o "Resilient Africa", um navio que transporta três mil toneladas de trigo para Israel, chegou a Istambul pouco antes das 16h (10h no horário de Brasília).

A embarcação saiu do porto de Chornomorsk na terça-feira, anunciou o ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksander Kubrakov.