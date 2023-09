Duas jogadoras abandonam seleção espanhola, que corre contra o tempo para enfrentar Suécia

Patri Guijarro e Mapi León deixaram, nesta quarta-feira (20), a concentração da seleção espanhola, que começou a se preparar contra o tempo para o jogo da Liga das Nações contra a Suécia, após o acordo alcançado pelas jogadoras na madrugada com a Federação e o governo espanhol para que sejam feitas mudanças na entidade que rege o esporte. "É uma realidade que a situação para mim e para Patri é diferente das demais companheiras. Já sabemos que não foi a forma ideal de voltar. No final, não estamos em condições de dizer 'agora você volta'. Não, isto é um processo", disse Mapi León aos jornalistas ao deixar o hotel de concentração em Oliva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É verdade que é uma situação diferente e é muito difícil, muito difícil pessoalmente estar aqui, obviamente. Mentalmente não dá para estar aqui", acrescentou Patri Guijarro.

Mapi León foi substituída pela jogadora Claudia Florentino, do Valencia, enquanto a substituição de Guijarro "continua pendente de confirmação", informou a Federação Espanhola (RFEF). As duas jogadoras faziam parte do grupo de 15 atletas que, há um ano, já haviam deixado a seleção espanhola pela falta de mudanças na estrutura e nos métodos da equipe nacional, por isso não foram à Copa do Mundo de Austrália e Nova Zelândia, onde a Espanha acabou se sagrando campeã pela primeira vez na sua história. O beijo forçado do ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, em Jenni Hermoso durante a comemoração do título causou um escândalo global e um novo grupo de 23 campeãs mundiais pediu mudanças. Com a maioria delas convocadas para os jogos da Liga das Nações contra a Suécia e a Suíça, apesar de terem se declarado não selecionáveis, as jogadoras, a RFEF e o governo espanhol chegaram a um acordo na madrugada desta quarta-feira para atender às exigências de mudança feitas pelas atletas. "A Federação Espanhola de Futebol tem de adotar uma série de mudanças que as jogadoras reivindicaram e que o governo da Espanha e a grande maioria da sociedade espanhola certamente apoiam", disse ainda nesta quarta-feira o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em coletiva de imprensa em Nova York.

Na madrugada, o secretário de Estado para o Esporte, Víctor Francos, havia anunciado que foram alcançados vários acordos com as jogadoras, acrescentando que 21 das 23 convocadas decidiram continuar, deixando claro que León e Guijarro não seriam sancionadas por sua saída. "A jogadoras nos mostraram preocupação com a necessidade de mudanças profundas na RFEF, e a Federação se comprometeu a que essas mudanças ocorram imediatamente", acrescentou o secretário de Estado.

"Estamos trabalhando nessas mudanças, é verdade que ainda não ocorreram, mas estão funcionando", garantiu Patri Guijarro. Segundo a imprensa espanhola, uma dessas mudanças imediatas poderia ser a saída do secretário-geral, Andreu Camps, colaborador próximo a Rubiales. Também houve especulações sobre o futuro da atual treinadora Montse Tomé, ex-auxiliar do ex-técnico Jorge Vilda. No entanto, o presidente do comitê feminino da RFEF, Rafael del Amo, garantiu na madrugada desta quinta-feira que Tomé "continua sendo a treinadora porque não houve nenhum problema com ela".