Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade anunciou uma ampla atualização de equilíbrio de habilidades para seu MMORPG de sucesso, MIR4, em 19 de setembro. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230919380675/pt/

A Wemade aplica extensa atualização de equilíbrio de habilidades para o MIR4. A atualização inclui ajustes nas habilidades de combate de todas as classes, incluindo adição de efeito de recuperação de HP para a classe Guerreiro, aumento do tempo de invencibilidade para o Lançador, adição de recuperação de vitalidade para o Elementalista, aumento na redução de RESISTÊNCIA à debilitação do inimigo para o Taoísta, redefinição de resfriamento de evasão com certas chances para o Besteiro e adição de recuperação de vitalidade para o Soturna no estado Asura. (Gráfico: Business Wire)

A atualização continha ajustes para habilidades de combate de todas as classes, incluindo adição de efeito de recuperação de HP para a classe Guerreiro, aumento do tempo de invencibilidade para o Lançador, adição de recuperação de vitalidade para o Elementalista, aumento da redução de RESISTÊNCIA à debilitação do inimigo para o Taoísta, adição de redefinição de resfriamento de evasão com certas chances para o Besteiro e adição de recuperação de vitalidade para o Soturna no estado Asura. Junto com esses ajustes, os andares mais altos da Praça Mágica e do Pico Secreto também foram expandidos para o 10º andar. Esse andar pode ser acessado por meio de expedição e apresenta monstros de até nível 175. Os jogadores podem competir contra jogadores de outros servidores na mesma região e completar missões recém-adicionadas para obter vários itens, incluindo "Pedra de Luar Épica" e "Pedra de Aprimoramento Obscura Lendária." E a 13ª incursão do chefe "Sagitário Raivoso" também foi atualizada para que todos os jogadores na mesma região possam aproveitar. 15 jogadores podem formar um grupo de incursão e derrotar o chefe de nível 190 "Sagitário Raivoso" para obter itens como "Baú de Aço de Dragão Épico" e "Pedra de Aprimoramento de Artefato de Dragão Divino Épico." Em comemoração a essa atualização, o MIR4 realizará o evento "Presença de 7 Dias de Hora da Caça" até 3 de outubro. Os jogadores receberão itens como "Poção de Caça Lendária" e "Poção de Acerto Lendário" nesse evento. E até 16 de outubro, itens como "Estátua de Dragão Azul Lendário" e "Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épico" estarão disponíveis no evento "Diário de Artes Marciais de 14 Dias de Yiun." De Minha Batalha, à Nossa Guerra! Informações detalhadas sobre MIR4 podem ser encontradas no site oficial. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

