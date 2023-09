Lula: Não mediremos esforços no G20 para colocar desigualdade no centro da agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta terça-feira, 19. colocar o combate à desigualdade no centro dos debates do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que terá as reuniões do ano que vem presididas pelo Brasil.

"Ao assumir a presidência do G20 em dezembro próximo, não mediremos esforços para colocar no centro da agenda internacional o combate às desigualdades em todas as suas dimensões", declarou Lula em discurso na 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Aos chefes de Estado reunidos na sede da ONU em Nova York, ele ressaltou que a presidência brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, assim como desenvolvimento sustentável e o debate sobre a reforma das instituições de governança global.