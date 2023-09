Rep. Dominicana rejeita pedido da ONU para reabrir fronteira com Haiti

A República Dominicana rejeitou, nesta segunda-feira (18), as declarações do especialista designado pela ONU para os direitos humanos no Haiti, que expressou sua "extrema preocupação" com o fechamento da fronteira entre os dois países e pediu às autoridades dominicanas que reconsiderassem sua decisão.

O especialista William O'Neill alertou para as "graves repercussões" para ambos os países devido à decisão do presidente dominicano, Luis Abinader, de fechar a fronteira com o vizinho em 14 de setembro, até que as autoridades haitianas desistam da construção de um canal para desviar água do rio Masacre, na fronteira entre os países. Ele instou as partes a negociar.

"Rejeitamos categoricamente as declarações parciais e infelizes do Sr. O'Neill", respondeu o governo de Abinader em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. "Reiteramos que qualquer diálogo com o Haiti está condicionado à paralisação efetiva da construção unilateral e ilegal do canal", acrescentou.