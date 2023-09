Turquia: Erdogan diz que pode considerar separação da UE;

A Turquia solicitou a adesão à União Europeia em 1999. As conversas relacionadas ao processo começaram em 2005, mas as negociações foram congeladas em 2018 devido a "retrocessos democráticos", segundo o Parlamento Europeu.

O presidente turco respondia a uma pergunta sobre um relatório recente do Parlamento Europeu, que afirma que "o processo de adesão não pode ser retomado nas atuais circunstâncias" e apela à UE para explorar "um quadro paralelo e realista para as relações UE-Turquia".

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fez declarações hoje sinalizando que o país pode desistir de sua adesão à União Europeia. Antes de partir para a 78ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, Erdogan disse a jornalistas que a União Europeia "está fazendo esforços para romper os laços com a Turquia". "Avaliaremos a situação e, se necessário, nos separaremos da UE."

A declaração de Erdogan neste sábado ocorre mais de uma semana depois de o ministro das Relações Exteriores da Turquia ter reiterado a determinação do país de aderir à UE e instado o bloco a tomar medidas para fazer avançar no processo. Fonte: Associated Press.