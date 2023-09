Múmia ‘cabeluda’ de mil anos é encontrada em bairro residencial do Peru

Foi encontrado no sítio arqueológico em um bairro residencial em Lima, no Peru, uma múmia de cerca de mil anos e com cabelos compridos, ao lado de vasos de cerâmica, tecidos e outros objetos. A descoberta foi divulgada no dia 1º de setembro.

Os restos mortais foram achados como sendo de uma pessoa adulta, sem identificação de sexo. A múmia foi encontrada com as pernas dobradas, sua mandíbula quase intacta e cabelos compridos. Além disso, um tipo de bolsa de tecido com peças de metal verde também estava enterrado.

Múmia descoberta no Peru é datado do início da cultura Ychsma e tem mil anos