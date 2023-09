Fronteira entre Paquistão e Afeganistão reabre após uma semana de tensão

O principal posto de fronteira entre Paquistão e Afeganistão reabriu a passagem para pedestres e veículos nesta sexta-feira (15), anunciou um funcionário paquistanês à AFP, mais de uma semana após o fechamento provocado por uma troca de tiros entre guardas dos dois países.

No dia 6 de setembro, as forças de fronteira abriram fogo em Torkham, uma passagem crucial no meio do caminho entre Islamabad e Cabul, capitais com relações difíceis desde o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Centenas de caminhões e pessoas ficaram bloqueadas na passagem de fronteira. Os comerciantes reclamaram que perderam centenas de toneladas de produtos perecíveis e os viajantes afegãos afirmaram que perderam consultas médicas importantes ou voos que decolariam do país vizinho.