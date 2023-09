A longa e brutal ditadura de Franco na Espanha

Franco é um dos principais conspiradores do levante militar de julho de 1936 contra a Segunda República, liderada naquele momento pela Frente Popular de esquerda.

Com o apoio de Adolf Hitler - os bombardeiros alemães serão cruciais para destruir a cidade basca de Guernica, no massacre imortalizado logo depois no famoso quadro homônimo de Picasso - e Benito Mussolini -, o "generalíssimo" vence a Guerra Civil em 1939.

Antes da vitória franquista, foram três anos um conflito brutal que deixou centenas de milhares de mortos.

Com o título de Caudilho, Franco dirige um país em ruínas. Evita participar da Segunda Guerra Mundial, mas sua simpatia pelas potências do Eixo o leva ao ostracismo propiciado pelos vencedores da guerra até que, com a entrada da Espanha na ONU, em 1955, começa o fim do isolamento.