Político correligionário do presidente eleito é assassinado na Guatemala

A vítima foi identificada como Aníbal Ramírez, candidato a prefeito dessa comunidade maia nas eleições de junho pelo Movimento Semilla (Semente), do presidente eleito Arévalo.

Um político do partido do presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira (14), perto da fronteira com o México, em circunstâncias ainda não esclarecidas, informaram veículos de comunicação e o próprio grupo político.

No ataque também morreu a esposa de Ramírez, que o acompanhava em uma caminhonete, confirmaram dirigentes do Semilla em uma mensagem aos meios de comunicação.

Os dirigentes disseram que vão aguardar que "as autoridades competentes esclareçam as circunstâncias" do crime.

O partido Semilla é alvo de uma investigação do Ministério Público comandado pela procuradora-geral Consuelo Porras, por supostas irregularidades na inscrição de filiados para sua criação em 2017.

As investigações, lideradas pelo procurador Rafael Curruchiche, foram classificadas como um "golpe de Estado" em curso pelo opositor Arévalo, com o objetivo de evitar que ele assuma o cargo em 14 de janeiro.

Porras e Curruchiche estão sob sanções dos Estados Unidos, que os incluíram na lista de personalidades "corruptas" da América Central.

As ações do MP guatemalteco foram reprovadas pela comunidade internacional, que pediu respeito ao resultado das eleições presidenciais, nas quais Arévalo venceu no segundo turno a ex-primeira-dama Sandra Torres.