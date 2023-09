Mãe de Harry Maguire sai em defesa do zagueiro após críticas

A mãe do zagueiro Harry Maguire, do Manchester United e da seleção inglesa, saiu em defesa do filho nesta quinta-feira (14), após os "comentários negativos e ofensivos" que o jogador recebeu durante a vitória da Inglaterra sobre a Escócia por 3 a 1, em amistoso na última terça-feira.

Maguire entrou em campo no início do segundo tempo e foi vaiado pelos torcedores escoceses todas as vezes que tocava na bola.

A atuação do zagueiro ficou marcada pelo gol contra que marcou quando a Inglaterra vencia por 2 a 0.