Comunicado do Business Wire :Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H), em colaboração com a Hotel Properties of Panama Inc., informou hoje a planejada expansão da marca Hyatt Regency na região da América Latina e Caribe com o Hyatt Regency Panama City, com inauguração prevista para o verão de 2024. O Hyatt Regency Panama City será o primeiro hotel Hyatt Regency na Cidade do Panamá e o terceiro hotel Hyatt no Panamá. Perfeitamente situado para viajantes de negócios e lazer, o hotel estará no coração do centro financeiro da Cidade do Panamá, a menos de 10 milhas do Aeroporto Internacional de Tocumen, próximo ao shopping Multiplaza e ao novo Centro de Convenções de Amador. O Hyatt Regency Panama City oferecerá 382 quartos e suítes espalhadas em duas torres, além de uma piscina, academia de última geração, vários restaurantes, incluindo um wine bar e cafeteria e 20.000 pés quadrados de espaço para reuniões e eventos, incluindo dois salões de baile, um terraço ao ar livre para eventos e um Hyatt Regency Broadcast Lounge, que oferece aos convidados a opção de participar de uma conferência ao vivo de maneira híbrida. A localização conveniente do hotel na capital panamenha proporcionará acesso fácil ao transporte público e às atrações da área, como cinemas, restaurantes, lojas, atividades recreativas e muito mais. Além disso, o hotel está localizado a uma curta distância de carro do centro da Cidade do Panamá, das costas do Pacífico e do Caribe e de atrações locais como o Canal do Panamá, o bairro Casco Viejo e o novo terminal de cruzeiros Fuerte Amador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com previsão de inauguração bem a tempo para a temporada de verão de 2024, após uma extensa reforma, o Hyatt Regency Panama City será outro marco na estratégia de crescimento sustentado da marca Hyatt na região da América Latina e Caribe.

"Temos observado uma forte procura em viagens para a América Central, especialmente porque os hóspedes, membros do World of Hyatt e clientes buscam tanto férias relaxantes de lazer quanto novas opções interessantes para reuniões, eventos e viagens corporativas", disse Camilo Bolaños, vice-presidente sênior de desenvolvimento, América Latina e Caribe. "A marca Hyatt Regency foi criada com as necessidades dos hóspedes em mente ao se considerar cada detalhe e elemento de design. O Hyatt Regency Panama City oferecerá aos viajantes a oportunidade de explorar um destino urbano com profundas raízes históricas e também proverá os recursos e o serviço excepcional necessários para eles tenham uma experiência de estadia perfeita e intuitiva." "Estamos entusiasmados em colaborar com a Hyatt para lançar a marca Hyatt Regency no coração da Cidade do Panamá", disse Simon Hafeitz, presidente e diretor do Hotel Properties of Panama Inc. "Após uma reforma multimilionária, o Hyatt Regency Panama City proporcionará uma experiência incomparável, adaptada às necessidades dos viajantes a negócios e a lazer, com quartos multifuncionais, experiências extraordinárias de comidas e bebidas, comodidades atenciosas e um design sofisticado." Após a inauguração prevista da propriedade no verão de 2024, os membros do World of Hyatt terão a oportunidade de vivenciar a rica história da Cidade do Panamá e ganhar pontos em estadias para usar em noites gratuitas, restaurantes, experiências de bem-estar e muito mais. Para saber mais informações sobre a marca Hyatt Regency, acesse hyatt.com/brands/hyatt-regency. O termo "Hyatt" é usado neste comunicado por conveniência para se referir à Hyatt Hotels Corporation e/ou a uma ou mais de suas afiliadas. Sobre o Hyatt Regency

A marca Hyatt Regency tem orgulho de tornar as viagens livres de stress e muito bem-sucedidas. Mais de 230 locais urbanos e resorts Hyatt Regency convenientemente localizados em mais de 45 países no mundo inteiro servem como um espaço de encontro ideal para todas as ocasiões - desde reuniões de negócios eficientes, personalizadas e de alto contato, até férias energizantes em família. A marca oferece ambientes tranquilos para reuniões perfeitas e serviço empático que antecipa as necessidades dos hóspedes. Idealizados para a produtividade e paz de espírito, os hotéis e resorts Hyatt Regency oferecem uma gama completa de serviços e comodidades, incluindo espaços para se trabalhar, interagir ou relaxar, experiências culinárias notáveis, formas de colaboração baseadas em tecnologia e especialistas em organizar reuniões e eventos com atenção aos detalhes. Para mais informações, acesse:hyattregency.com. Siga @HyattRegency no Facebook, Twitter e Instagram e marque as fotos com #HyattRegency. Sobre a Hyatt Hotels Corporation A Hyatt Hotels Corporation, com sede em Chicago (EUA), é uma empresa líder mundial em hotelaria orientada por seu propósito: cuidar das pessoas para que elas possam dar o seu melhor. Em 30 de junho de 2023, o portfólio da empresa incluía mais de 1.250 hotéis e propriedades com tudo incluído em 76 países em seis continentes. A oferta da empresa inclui marcas da Timeless Collection, incluindo Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios e UrCove; da Boundless Collection, incluindo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels,Hyatt Centric® e Caption by Hyatt®; daIndependent Collection, incluindo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® e JdV by Hyatt®; e da Inclusive Collection, incluindo Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas. As subsidiárias da empresa operam o programa de fidelidade World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith?, Unlimited Vacation Club®, os serviços de gerenciamento de destinos Amstar DMC e os serviços de tecnologia Trisept Solutions®. Para mais informações, acessewww.hyatt.com.

Sobre o World of Hyatt O World of Hyatt é o premiado programa de fidelidade de hóspedes da Hyatt que reúne locais participantes da Hyatt com a Timeless Collection, incluindo as marcas Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® e UrCove; a Boundless Collection, incluindo as marcas Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric® e Caption by Hyatt®; a Independent Collection, incluindo as marcas The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt® e JdV by Hyatt®; e a Inclusive Collection, incluindo as marcas Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® e Sunscape® Resorts & Spas.Os membros que reservarem diretamente por meio dos canais Hyatt podem desfrutar de atendimento personalizado e acesso a benefícios distintos, incluindo o programa Guest of Honor (Hóspede de Honra), upgrades de suíte confirmados no momento da reserva, diversas ofertas de bem-estar, chave digital e tarifas exclusivas para membros. Com mais de 36 milhões de membros, o World of Hyatt oferece diversas formas de se ganhar e resgatar pontos para estadias em hotéis, serviços de jantar e spa, experiências com foco no bem-estar por meio da plataforma FIND; assim como benefícios das cooperações estratégicas de fidelidade da Hyatt com a American Airlines AAdvantage®, Small Luxury Hotels of the World? e Lindblad Expeditions. Os viajantes podem se registrar gratuitamente em hyatt.com, baixar o aplicativo World of Hyatt para dispositivos android e IOS e se conectar com o World of Hyatt no Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Declarações prospectivas