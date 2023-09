Ciberataque afeta dezenas de serviços estatais na Colômbia e Chile

Um ciberataque em larga escala afetou centenas de sites no Panamá, Chile e Colômbia, deixando indisponíveis os portais estatais de saúde e justiça, anunciou o governo colombiano nesta quinta-feira (14).

"Eles sequestraram os dados que a IFX tinha em seus servidores (...) entidades importantes como o judiciário e a saúde estão envolvidas", cujos portais de atendimento ao público estão fora de serviço, detalhou Kattan.

Ele acrescentou que o ataque também afeta instituições públicas e privadas "em outros países da região".

No Chile, o portal mercadopublico.cl, que administra as compras do Estado, denunciou pela rede social X, antigo Twitter, que foi desativado "devido a um problema de cibersegurança" da IFX.

Enquanto no Panamá, a editora Panamá América informou que os portais de seus jornais Crítica, Panamá América e Día a Día estavam fora do ar pela mesma razão.

Segundo o governo da Colômbia, "762 empresas" latino-americanas foram afetadas pelo ciberataque lançado em 12 de setembro por desconhecidos.

A IFX também tem presença na Argentina, onde o governo ainda não relatou nenhum impacto.