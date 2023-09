Comunicado do Business Wire :Tigo

"Construir e proteger a reputação da energia solar como marca é responsabilidade de todos ao longo dessa cadeia de valor, e o investimento que a Tigo faz no suporte e treinamento do instalador impulsiona a qualidade de toda a indústria em nome dessa responsabilidade", disse James JD Dillon, CMO da Tigo Energy. "Quando os produtos de tecnologia solar e de armazenamento de alta qualidade que a Tigo produz atendem às excelentes práticas de instalação em campo, construímos confiança em nossa indústria. A qualidade é um esforço de equipe em energia solar e é fundamental para o crescimento contínuo da indústria da qual nós e nossos parceiros instaladores dependemos."

Com um processo que inclui três compromissos de suporte formalizados para instaladores residenciais Tigo de primeira viagem, o programa de serviço Green Glove oferece aos instaladores novos nos produtos Tigo um nível excepcional de serviço antes, durante e depois da primeira instalação. Como tal, a equipe de suporte da Green Glove fornece aos novos clientes da Tigo uma revisão do projeto antes da instalação, permanece de plantão em locais regionais da Tigo durante a instalação e conduz revisões pós-instalação e discussões de acompanhamento para responder perguntas pendentes e coletar feedback sobre a experiência de instalação.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), fornecedora líder de soluções inteligentes de armazenamento de energia solar, anunciou hoje o lançamento do programa de serviço Green Glove para fornecer uma experiência de suporte premium para instaladores dos sistemas Tigo de primeira viagem. Reforçando o compromisso da Tigo em promover a qualidade em toda a cadeia de valor da energia solar, o programa Green Glove aprimora a experiência do instalador com interações de suporte ao cliente quando o primeiro instalador implanta produtos Tigo.

Para complementar o programa Green Glove, a Tigo também está introduzindo a nova Tigo Academy, uma plataforma moderna de treinamento e educação continuada projetada para desenvolver e reforçar o conjunto de habilidades do instalador. A plataforma oferece um currículo para instaladores que conecta produtos solares e de armazenamento de alta qualidade com as melhores práticas durante a instalação. A Tigo Academy fornece conteúdo envolvente e interativo para melhorar significativamente a retenção de aulas por meio de uma interface amigável com funcionalidade off-line completa em qualquer dispositivo e estará disponível em tcheco, alemão, italiano, espanhol e polonês. Os módulos de aprendizagem concluídos da Tigo Academy são elegíveis para Créditos de Educação Continuada (CEC) do Conselho Norte-Americano de Profissionais Certificados de Energia (North American Board of Certified Energy Practitioners - NABCEP®).

Os instaladores novos nos produtos Tigo podem aprender mais sobre o programa de serviço Green Glove visitando o site do Green Glove. Para explorar ou inscrever-se nos cursos de treinamento da Tigo Academy. Os participantes da feira RE+ 2023 em Las Vegas, Nevada, de 11 a 14 de setembro, poderão visitar a Tigo Energy no estande 2664.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e tecnologia de otimizador solar com recursos de software inteligentes baseados em nuvem para monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem monitoramento de energia em tempo real e fornecem desligamento rápido exigido pelo código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informações, visite www.tigoenergy.com.

