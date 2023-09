Comunicado do Business Wire :Intelsat

O MoU cria uma estrutura para as duas empresas implantarem cooperativamente as tecnologias da Aalyria, uma plataforma de software e hardware que pode orquestrar a conectividade óptica bidirecional terrestre e espacial para satélites a velocidades de centenas de gigabits por segundo. Estas tecnologias oferecerão conectividade terrestre segura e ultrarrápida para clientes governamentais e comerciais. Quando estiver operacional em2024, a Aalyria oferecerá arquivos de dados massivos em tempo real, assim como fará backup das redes que estão com pouca capacidade ou comprometidas.

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas terrestres e de satélites do mundo e líder no fornecimento de conectividade a bordo via satélite (IFC), assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Aalyria, uma empresa com sede em Livermore, Califórnia, pioneira em comunicações de rede óptica e definidas por software avançado, que inclui compromissos financeiros para promover o desenvolvimento de uma nova tecnologia óptica que transferirá quantidades recordes de dados entre a terra e o espaço.

"Os avanços desta colaboração farão pela conectividade baseada no espaço o que a transição do cobre para a fibra óptica fez pela conectividade terrestre", disse Chris Taylor, CEO da Aalyria. "A nova rede como um serviço multiórbita da Aalyria está pronta para fazer história ao oferecer conectividade segura totalmente óptica de centenas de gigabits por segundo, com foco na conectividade multiterabit para várias plataformas e ambientes. Com a liderança da indústria da Intelsat e a tecnologia visionária da Aalyria, estamos juntos remodelando o que é possível e criando uma capacidade fundamental para liderar e habilitar uma nova e vibrante economia espacial."

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e serviços gerenciados da empresa. Visando preencher a lacuna digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de "pioneira" da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora estão de olho nos "próximos avanços" no espaço, ao mesmo tempo em que fazem uma revolução em campo e lideram a transformação digital do setor.

Sobre a Aalyria

Aalyria é uma empresa global de tecnologias avançadas de comunicações por rede e a laser, que está revolucionando a conectividade na terra e no espaço. Seu produto Tightbeam, a primeira solução óptica de espaço livre coerente com correção atmosférica do mundo, e o Spacetime, a única plataforma de orquestração de rede definida por software, totalmente em órbita e em todos os domínios, estão ajudando clientes comerciais e governamentais a reimaginar modelos de negócios e de missão para tornar seus ativos mais eficazes, eficientes, e lucrativos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.