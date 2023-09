Terremoto no Marrocos é o mais forte em 120 anos: veja o que se sabe até agora sobre tragédia

Até esta segunda-feira, 11, o balanço provisório de mortos subiu para 2.497 pessoas, de acordo com o ministério do Interior. Pelo menos outras 2.476 pessoas ficaram feridas. O balanço anterior, divulgado na noite de domingo, 10, citava 2.122 mortos e 2.421 feridos.

O terremoto de magnitude 6,8 que atingiu o Marrocos noite de sexta-feira, 8, seguido por diversos tremores secundários, foi o mais forte já sentido no país em mais de um século. A catástrofe semeou destruição e devastação no local, onde o número de mortos e feridos continua aumentando à medida que as equipas de resgate desenterram pessoas vivas e mortas em aldeias que foram reduzidas a escombros. Veja o que se sabe até agora sobre a tragédia.

Não houve nenhum terremoto mais forte com magnitude maior que 6 em um raio de 500 quilômetros na região do tremor de sexta-feira em pelo menos um século, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O norte de Marrocos sofre terremotos com mais frequência, incluindo tremores de magnitude 6,4 em 2004 e magnitude 6,3 em 2016.

Marrocos enviou ambulâncias, equipas de resgate e soldados para a região para ajudar nos esforços de resposta a emergências. Grupos de ajuda humanitária disseram que o governo não fez um apelo amplo por ajuda e aceitou apenas assistência externa limitada. O Ministério do Interior disse que estava aceitando ajuda internacional focada em busca e resgate da Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, ignorando as ofertas do presidente francês Emmanuel Macron e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

A vastidão da zona do terremoto e a complexidade do terreno estão dificultando os esforços de resgate, de acordo com Caroline Holt, diretora de desastres, clima e crises da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Algumas áreas afetadas só eram acessíveis por helicóptero, disse ela, acrescentando que a maquinaria pesada necessária para remover os escombros pode ser difícil de transportar através de um terreno tão montanhoso.

Mais de um dia após o terremoto, edifícios seguiram desmoronando. Em Marrakesh, as pessoas descreveram retiradas da população desesperadas à medida que os muros desabavam. As redes de telefonia celular nas áreas mais afetadas pararam de funcionar, deixando familiares em todo o país e em todo o mundo esperando por notícias.