Lula recua e diz que, se Putin decidir visitar o Brasil, cabe à Justiça decidir sobre prisão

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 11, que a Justiça será a responsável pela decisão de prender ou não Vladimir Putin, caso o presidente da Rússia decida comparecer à Cúpula do G20 no ano que vem, no Brasil. Lula também fez várias críticas ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que emitiu uma ordem de prisão contra o líder russo por causa da invasão da Ucrânia.

No sábado, 9, Lula afirmou que o presidente russo não será preso se vier ao Brasil, mas recuou da declaração nesta segunda. "Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão de prendê-lo é a Justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional", disse o presidente, durante entrevista coletiva em Nova Délhi, que sediou a Cúpula do G20 deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente afirmou ainda que espera a presença de Putin e também do primeiro-ministro da China, Xi Jinping, na Cúpula de 2024 - ambos não estiveram na reunião realizada na Índia no fim de semana.