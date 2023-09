Armênia e EUA iniciam exercícios militares

"Confirmamos que a cerimônia de abertura dos exercícios Eagles Partner 2023 começou", indicou à AFP um porta-voz do Exército americano.

As manobras "Eagle Partner 2023" serão realizadas até 20 de setembro no centro de treinamento Zar e Armavir, situados perto de Yerevan.

Armênia e Estados Unidos começaram nesta segunda-feira (11) exercícios militares conjuntos perto da capital armênia Yerevan, segundo um porta-voz do Exército americano. A organização destes exercícios marca a distância tomada por este pequeno país do Cáucaso em relação à Rússia, seu aliado tradicional.

Estes exercícios são vistos muito negativamente por Moscou, que convocou o embaixador armênio para denunciar "medidas hostis".

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, destacou no domingo que a Rússia não vê "nada de bom nas tentativas de um país agressivo membro da Otan de entrar no Cáucaso". Porém, disse que esperava as que "obrigações" que unem Rússia e Armênia "prevaleçam".

A frustração reina em Yerevan pela incapacidade da Rússia de apoiar a Armênia contra o Azerbaijão e a falta de compromisso das forças de paz russas no conflito entre os dois vizinhos.

Os dois países inimigos travaram duas guerras pelo controle da região de Nagorno-Karabaj, que disputam há décadas.

Supõe-se que esta rota terrestre entre Armênia e Nagorno-Karabakh está sob controle de uma força de manutenção da paz russa devido à guerra com Azerbaijão em 2020. Porém, há meses está bloqueada pela parte azeri, o que provoca escassez na região.