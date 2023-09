Búfalo-d'água, amo e senhor da ilha de Marajó

Alguns afirmam que eles chegaram da Indochina em um navio naufragado, outros que prisioneiros fugitivos da Guiana Francesa os usavam junto com pequenas jangadas para navegar pelos manguezais. Seja como for, o fato é que os majestosos búfalos-asiáticos, ou búfalos-d'água, fizeram da ilha do Marajó, no estado do Pará (norte), a sua casa nas últimas décadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine À vontade no clima quente e tropical do Marajó, o número de búfalos se multiplicou e sua população hoje gira em torno de 500 mil cabeças, superando inclusive seus 440 mil habitantes.

Ao longo do caminho, tornaram-se um símbolo desta ilha banhada por rios de um lado e pelo mar do outro, onde são celebrados como parte da cultura local. A sua imagem está por todo lado: logotipos, esculturas, placas e murais cheios de referências a estes enormes animais com chifres alongados e curvos. Também estão presentes nos cardápios dos restaurantes, que oferecem apetitosos bifes servidos com mussarela de búfala. E ainda participam de corridas nos festivais locais. Assim como em muitos países da Ásia, de onde são originários, os búfalos-d'água (Bubalus bubalis) são vistos no Marajó arrastando carroças pelas ruas ou se alimentando nos pântanos.

Os turistas que chegam a esta ilha de 49 mil km2 (maior que a Suíça) ficam maravilhados com sua onipresença e com outros cenários ainda mais peculiares. Desde 1990, o 8º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Soure utiliza os búfalos em suas operações de patrulhamento, com policiais sentados em uma cadeira sobre as costas do animal. A integração com a polícia é tanta que uma placa, feita de cartuchos de bala, com um búfalo musculoso carregando uma espingarda, adorna a entrada de sua sede.

"O trabalho do Policiamento com Búfalos surgiu da necessidade de realizarmos o deslocamento do nosso efetivo pelos campos alagados do Marajó. Trinta anos atrás esse era o único jeito", disse à AFP o comandante responsável pelo batalhão, Leomar Aviz. Assim nasceram os "Buffalo Soldiers" (Soldados Búfalo), em referência ao clássico de Bob Marley.