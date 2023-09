Terremoto de magnitude 6,8 é o maior no Marrocos em 120 anos, mostra medição dos EUA

O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite de sexta-feira, 8, foi o mais intenso registrado no país em mais de um século, apontam as medições do centro de sismologia dos Estados Unidos, uma referência internacional. O tremor atingiu 6,8 na escala Richter, uma magnitude considerada rara na região. Cerca de vinte minutos depois, veio um segundo abalo de magnitude 4,9.

"Terremotos dessa intensidade são incomuns na região", afirmou o centro ao notar que "desde 1900, foram registrados nove terremotos na magnitude 5 no país" mas que nenhum chegou no patamar do registrado agora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso porque o centro americano classifica como magnitude 5,9 o forte terremoto que atingiu a cidade de Agadir e devastou o Marrocos em 1960, quando 12 mil pessoas morreram. Mesmo em outras medições citadas em matérias da época, que ficaram acima da americana, o tremor não chegou à intensidade do registrado agora.