Portugal vence em sua visita à Eslováquia e fica perto da vaga na Euro-2024

Portugal derrotou a Eslováquia por 1 a 0 como visitante pela quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, com um gol de Bruno Fernandes no final do primeiro tempo, nesta sexta-feira (8) em Bratislava.

O jogador do Manchester United, que nesta noite comemorou seu 29º aniversário, abriu o placar em uma jogada individual concluída com um chute cruzado de pé direito.

"Sabíamos que seria complicado, mas conseguimos desbloquear o jogo", disse Fernandes à emissora portuguesa RTP. "Precisávamos ter um pouco mais de posse de bola, ser mais pacientes", acrescentou.