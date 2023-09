Conheça Hydra, ilha da Grécia que "parou no tempo", proíbe carros e detesta "correria"

Dispensar o uso de carros no cotidiano pode parecer algo impensável para algumas pessoas, no entanto, para os moradores de Hydra, uma ilha grega do mar Egeu, localizada no sul de Atenas, a utilização de carros é completamente desnecessária.

Isso porque os residentes da ilha trocaram o caos que veículos motorizados ocasionam pela tranquilidade do transporte por cavalos, mulas e burros.

A proibição é parte da legislação da ilha e é respeitada por todos os 2.500 moradores do local e também deve ser acatada por turistas. A única exceção à proibição do uso de veículos diz respeito ao uso de caminhões pelo corpo de bombeiros, para coleta do lixo e ambulâncias.