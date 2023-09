Thierry Henry estreia como técnico da seleção francesa Sub-21 com vitória sobre a Dinamarca

Henry, de 46 anos, lenda do futebol francês e membro da equipe dos 'Bleus' que conquistou a Copa do Mundo de 1998 e campeão da Eurocopa em 2000, passou quase todo o jogo em pé na sua área técnica, dando instruções constantemente.

Elye Wahi foi o protagonista da partida, com uma dobradinha. Os outros dois gols franceses foram marcados por Rayan Cherki e Johann Lepenant.

O ex-craque do Arsenal e do Barcelona, Henry sucede Sylvain Ripoll e foi aclamado pela torcida do Nancy, que gritou seu nome em vários momentos da partida.

ays/jld/dr/aam