Agência de pop japonês reconhece abusos sexuais cometidos por seu fundador

"Peço desculpas às suas vítimas do fundo do meu coração", acrescentou.

"A agência e eu reconhecemos pessoalmente os abusos sexuais cometido por Johnny Kitagawa", declarou em coletiva de imprensa Julie Fujishima, sobrinha do rei do pop japonês, que morreu em 2019 aos 87 anos.

A presidente da maior agência de pop juvenil japonês anunciou a sua demissão nesta quinta-feira (7), após reconhecer os abusos sexuais cometidos durante décadas por seu tio e antecessor contra jovens contratados na cena musical do país.

"Levará muito tempo até que possamos reconquistar a confiança do povo", disse Higashiyama. "Vou dedicar o resto da minha vida para resolver este problema", acrescentou.

No entanto, Kitagawa recebeu indenização por difamação nesses artigos, embora a decisão tenha sido parcialmente anulada em recurso.

As acusações de abuso sexual e exploração de menores já haviam sido mencionadas há muito tempo na imprensa local. Em 1999, o semanário Shukan Bunshun publicou uma série de artigos apresentando várias acusações de meninos contra ele.

A demissão de Fujishima ocorre uma semana após a publicação dos resultados de uma investigação que expôs as agressões sexuais cometidas por Johnny Kitagawa contra muitos jovens talentos durante décadas.

Fujishima explicou que, no entanto, permaneceria no conselho de administração da agência para ajudar a "compensar" as vítimas.