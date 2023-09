Tempestades em Grécia, Turquia e Bulgária deixam 14 mortos

Ao menos 14 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que atingiram nos últimos dias Turquia, Bulgária e Grécia, que acaba de sair de uma onda devastadora de incêndios. O recente período de calor extremo deu lugar a fortes tempestades, que transformaram as ruas do noroeste da Turquia em rios e castigaram a Grécia com chuvas sem precedentes, enquanto o país se recupera de semanas de incêndios florestais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na Turquia, o balanço mais recente é de sete mortos, dois deles em Istambul. Uma pessoa continua desaparecida na província de Kirklareli, no noroeste do país.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, reportou 31 feridos, oito deles ainda hospitalizados em Istambul. Nesta cidade, as chuvas chegaram após um verão particularmente seco, no qual as represas que abastecem 16 milhões de habitantes chegaram ao seu nível mais baixo em nove anos. Na vizinha Bulgária, ao menos quatro pessoas morreram na terça-feira na costa do mar Negro: um operário de 61 anos, um homem de 51, e duas mulheres, uma professora de 54 anos e sua filha de 30, surpreendidas pela cheia de um rio enquanto cruzavam uma ponte de carro. Segundo o chefe do corpo de bombeiros, Alexandar Dzhartov, as chuvas registradas em 24 horas equivalem a vários meses de precipitações - as mais intensas na região desde 1994. As inundações, pouco registradas na área costeira do mar Negro, são cada vez mais comuns devido ao impacto das mudanças climáticas e à manutenção precária da infraestrutura.

Enquanto isso, na Grécia, que faz fronteira com Turquia e Bulgária, três pessoas morreram desde a noite de segunda-feira devido à tempestade conhecida como "Daniel". A tempestade afeta principalmente a região central de Magnésia e sua capital, Volos, 300 km ao norte de Atenas.

"Tudo o que foi salvo do incêndio que tivemos em julho foi destruído por essas tempestades", disse Christos Kleftakis, de 49 anos, em Nea Anchialos, perto da cidade de Volos. "É algo sem precedentes. Esses fenômenos meteorológicos severos, a força da chuva, o vento. Nunca vi nada assim antes", acrescentou. A região de Magnésia registrou precipitações entre 600 e 800 mm em 24 horas, informou um meteorologista nesta quarta-feira (6).