Cidade japonesa usará robôs para combater absenteísmo escolar

Assim como outros países, o Japão registrou um aumento no absenteísmo escolar depois da pandemia da covid-19 por motivos como dificuldades de integração no grupo, ou bullying, segundo uma investigação governamental.

As crianças poderão usar dispositivos em casa para controlar remotamente estes robôs, o que vão representá-las nas aulas e lhes permitirá participar delas e discutir com os seus colegas, explicaram as autoridades da cidade de Kumamoto (sul).

Uma cidade japonesa pretende usar robôs para permitir aos alunos acompanharem as aulas on-line, em meio ao aumento do absenteísmo escolar causado pela ansiedade e pelo bullying, disseram autoridades municipais nesta quarta-feira (6).

Os robôs de um metro de altura serão autopropulsados. Poderão ser movimentados pelo recinto escolar e até participarem de eventos.

"Comunicar-se por esses robôs não é completamente como na vida real, mas ao menos dar alguma sensação de realidade às crianças que ainda estão inseguras e com medo de interagir com outras pessoas", disse à AFP Maki Yoshizato, uma autoridade municipal.

"Esperamos que este projeto ajude a aliviar seus medos psicológicos", completou.

No Japão, o número de alunos ausentes no ensino fundamental e médio chegou a um recorde de 244.940 no ano fiscal de 2021, de acordo com a última pesquisa do Ministério da Educação.

Este projeto, que a cidade espera lançar em novembro se o financiamento for aprovado, junta-se a outra iniciativa em Kumamoto para lançar aulas no "metaverso" para resolver este problema de absenteísmo.

"É extremamente importante dar aos estudantes que não podem ir à escola mais opções para estudar", disse o prefeito Kazufumi Onishi aos repórteres no mês passado.