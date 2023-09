Rússia lidera gigantes mundiais do trigo

Na forma de sêmola, farinha ou pão, "todo mundo come trigo, mas nem todos são capazes de produzi-lo", resumiu em julho de 2022 o economista francês Bruno Parmentier, autor de "Nourrir l'humanité" (Alimentar a Humanidade).

A China produz muito trigo, mas o conserva. A Rússia domina o comércio e dita as suas regras. O mercado mundial deste cereal, indispensável para o pão, é composto por apenas uma dezena de países capazes de exportá-lo.

No clube dos grandes produtores, aparecem em seguida Rússia, Estados Unidos, Austrália e França.

A China, que é de longe o maior produtor mundial, com 138 MT (milhões de toneladas) em 2022-23, importa mais de 10 MT por ano para alimentar os seus 1,4 bilhão de habitantes e mantém de forma permanente enormes reservas internas.

O Conselho Internacional de Cereais (CIC), que reúne os principais países importadores e exportadores do planeta, projetou em agosto uma produção mundial de trigo de 784 milhões de toneladas em 2023-24, uma pequena queda (-2,4%) em relação ao ano anterior.

Produto de climas temperados, nascido na Mesopotâmia, no Oriente Médio, o trigo mole atualmente consumido por bilhões de pessoas é um fator de paz quando é abundante e pode tornar-se um vetor de conflito quando fica escasso ou quando seu transporte é afetado.

Principal exportador mundial, com 46 MT em 2022-23, de acordo com uma estimativa do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a Rússia sozinha poderia garantir um quarto do comércio mundial de trigo este ano.

Depois de uma colheita recorde de 92 MT a 100 MT, segundo diversas fontes, em 2022-23, a Rússia "está no caminho certo para ter a segunda melhor colheita de todos os tempos", segundo Sébastien Poncelet, especialista do mercado de cereais da consultora Agritel, que prevê cerca de 90 MT.

A Turquia é o primeiro cliente do trigo russo desde 2018, seguida pelo Egito. Os dois países representam 40% das exportações russas. Atrás estão o Irã e a Síria, segundo Sébastien Abis, diretor-geral do think-tank francês sobre agricultura Club Démeter.

O pesquisador, associado ao Instituto Francês de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS), destaca que o trigo russo continua progredindo no setor de exportações e ganha espaço entre os clientes tradicionais na Europa Ocidental, no Magrebe (norte da África) e na África subsaariana.

Segundo o Instituto Africano de Estudos de Segurança, em 2020 o comércio entre Rússia e África ascendeu a cerca de 14 bilhões de dólares (cerca de 72,7 bilhões de reais na cotação da época), contra 295 bilhões de dólares (1,5 trilhão de reais) com a União Europeia, 254 bilhões (1,3 trilhão de reais) com a China e 65 bilhões (337 bilhões de reais) com os Estados Unidos.

O comércio, liderado pelos setores da energia e de armas, ampliou-se cada vez mais às matérias-primas, com o trigo na liderança.

Este cereal, que não é um alimento básico crucial na maior parte de África, é, no entanto, uma importante fonte de calorias em muitos países, especialmente nos centros urbanos, onde a ausência de pão pode provocar revoltas.

De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares (IFPRI), as exportações russas de trigo para a África subsaariana representaram cerca de 18% do total das exportações anuais de trigo de Moscou entre 2019 e 2021.

Os volumes não são grandes, mas são interessantes: 3,9 MT exportados em 2022-23 - ou seja, pouco menos de 20% das importações de trigo da região -, contra 4,5 MT em 2021-22.

A Rússia, que multiplicou as promessas de envios de baixo custo para a África, "não compensou", no entanto, a queda das exportações ucranianas, que caíram para 701.000 toneladas em 2022-23 (contra 1,6 MT na campanha anterior), destaca o estudo.

