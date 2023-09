Milhares de pessoas enfrentam saída lenta do Burning Man após edição caótica

Filas intermináveis de veículos avançavam lentamente nesta terça-feira (5) no estado americano de Nevada, na saída do festival Burning Man, cuja edição deste ano, que reuniu cerca de 70 mil pessoas, foi marcada por tempestades e um óbito.

A festa da contracultura, que acontece na comunidade de Black Rock City, no deserto de Nevada, foi impactada por tempestades na noite de sexta-feira e no sábado, que deixaram milhares de pessoas presas na lama.

Parte do público abandonou o carro e deixou o local a pé no fim de semana, quando a chuva levou ao fechamento da estrada de acesso ao local e os organizadores do evento aconselhavam aguardar a melhora das condições climáticas.