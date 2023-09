Danilo Cavalcante: busca por brasileiro foragido nos EUA é ampliada; escolas fecham

Cavalcante, um brasileiro de 34 anos, já foi avistado cinco vezes desde a sua fuga. A localização mais recente ocorreu na noite desta segunda-feira, 4, em Longwood Gardens, um jardim botânico da cidade. No local, um vídeo de uma câmera de vigilância o capturou andando com uma mochila e usando moletom com capuz.

As autoridades da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mudaram sua estratégia de busca e expandiram a área de procura pelo fugitivo Danilo Cavalcante, após novas imagens do criminoso terem sido registradas na Filadélfia. Ele está foragido desde quinta-feira, 31, quando escapou da Prisão Estadual de Chester.

Esse novo registro feito no jardim botânico fez com que autoridades a deslocassem a área de busca mais para sul do perímetro previamente estabelecido. Os policiais afirmaram que os movimentos do criminoso mostram que ele está "sentindo a pressão da busca massiva" e que as suas opções estão diminuindo.

A caçada fez com que dois distritos escolares próximos à área de busca suspendessem as aulas nesta terça-feira por precaução. "A polícia nos informou esta manhã que a situação das buscas evoluiu e, por precaução, escolas e escritórios serão fechados hoje", disse o superintendente do Distrito Escolar Consolidado de Kennett, um dos distritos que anunciou o cancelamento das aulas.

Da mesma forma, autoridades pediram para que moradores mantivessem suas casas e veículos trancados. Também solicitaram que os residentes verificassem as casas dos vizinhos que estão em férias e procurassem carros, bicicletas ou qualquer outro meio de transporte possivelmente desaparecidos e que Cavalcante pudesse usar em sua fuga.

Desde quinta-feira, centenas de policiais da Pensilvânia e do FBI fazem buscas na região, que é uma área coberta com muitos bosques e muitos locais para se esconder. Helicópteros também participam da procura, enquanto carros circulam pela área reproduzindo um áudio em português gravado pela mãe de Cavalcante, pedindo que ele se entregue pacificamente às autoridades. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)