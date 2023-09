Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

The honor comes as the company celebrates its 60th anniversary in business, continuing Mary Kay Ash's legacy of empowering women then, now, and always. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Fique animado: a icônica marca de beleza e empresa de empreendedorismo global Mary Kay Inc. foi nomeada a marca número 1 de Venda Direta de Cosméticos Coloridos e de Cuidados com a Pele no Mundo* pela Euromonitor International. A honra vem no momento em que a empresa comemora seu 60º aniversário, dando continuidade ao legado de Mary Kay Ash de empoderar as mulheres naquela época, agora e sempre.

"Esta tremenda honra da Euromonitor é a cereja no topo do nosso bolo de aniversário," disse Nathan Moore, presidentes de Vendas Globais e Marketing da Mary Kay. "Isso diz muito sobre nosso compromisso com a qualidade e a inovação, assim como sobre nossa incrível comunidade de consultoras de beleza independentes, que continuam sendo nosso coração e nossa força motriz. Sua dedicação e paixão pintaram nosso passado, presente e futuro com tons vibrantes de sucesso."

A Euromonitor International é a principal fornecedora de inteligência de negócios globais, análise de mercado e insights do consumidor, com mais de 50 anos de pesquisa de mercado em mais de 100 países. Seu reconhecimento à Mary Kay não apenas atesta a qualidade incomparável da marca, mas também a sua presença vasta e em constante crescimento no palco global.

