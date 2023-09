Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

Finalistas do Going Digital Awards in Infrastructure 2023.

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os finalistas do Going Digital Awards in Infrastructure 2023. O programa de premiação anual reconhece o trabalho extraordinário dos usuários de software da Bentley no avanço de projetos, construção e operações de infraestrutura em todo o mundo. Doze júris independentes, representando 12 categorias de prêmios, selecionaram os 36 finalistas entre mais de 300 indicações enviadas por 235 empresas de 51 países.

Os representantes das empresas finalistas irão apresentar seus projetos para uma banca de jurados independentes que determinarão os vencedores e se reunirão com a imprensa global e executivos do setor no evento Year in Infrastructuree Going Digital Awardsque será realizado em Marina Bay Sands, em Singapura, de 11 a 12 de outubro de 2023. Visite o site para saber como esses extraordinários projetos de infraestrutura estão aproveitando os avanços digitais para alcançar resultados inéditos.

Chris Bradshaw, Diretor de Marketing da Bentley Systems, disse: "Estamos muito entusiasmados por estar de volta a Singapura para apresentar os finalistas do Going Digital Awards 2023 diante de nossos usuários e dos participantes virtuais, bem como da imprensa e analistas convidados no evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2023. Estes projetos refletem como as empresas melhoraram os seus fluxos de trabalho ao adotar tecnologias digitais para maximizar a eficiência e a economia de custos. Parabenizo os finalistas pelo avanço da inteligência de infraestrutura, adotando o Bentley Infrastructure Cloud, a plataforma e produtos iTwin e o Bentley Open Applications e desejo-lhes sucesso em seus projetos futuros."

Os finalistas doGoing Digital Awards in Infrastructure2023 são:

Pontes e túneis

-- China Railway Changjiang Transportation Design Group Co., Ltd., Road & Bridge International Co., Ltd., Chongqing Expressway Group Co., Ltd. - Aplicação completa de projeto e construção digital e inteligente com base na tecnologia BIM para a ponte Liaozi, cidade de Chongqing, China

-- Collins Engineers, Inc. - Gêmeos digitais e inteligência artificial para reabilitação da ponte histórica Robert Street, St. Paul, Minnesota, Estados Unidos