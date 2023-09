Começa julgamento de líderes dos protestos de caminhoneiros que paralisaram Ottawa

O julgamento de dois líderes dos protestos de caminhoneiros que paralisaram a capital canadense e interromperam o comércio no país no ano passado teve início nesta terça-feira (5).

O autodenominado Comboio da Liberdade, que inspirou manifestações semelhantes em outras partes do mundo, chegou a Ottawa no começo de 2022, em protesto contra as normas de vacinação na pandemia.

Após três dias de turbulência, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, recorreu a poderes de emergência invocados raramente para expulsar os manifestantes estacionados no centro da cidade, uma medida que opositores e grupos de defesa das liberdades civis consideraram excessiva.