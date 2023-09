Sofia Coppola e Woody Allen marcam presença no Festival de Veneza

A diretora americana Sofia Coppola revisita o mito Elvis Presley com "Priscilla" nesta segunda-feira(4) no Festival de Veneza, enquanto seu compatriota Woody Allen apresenta, fora da competição, seu 50º filme, "Golpe de Sorte", rodado em francês.

Apenas um ano após o sucesso de "Elvis", o filme de Baz Luhrmann, Coppola volta a explorar a relação do rei do rock com sua esposa, a jovem Priscilla, que conheceu na Alemanha enquanto cumpria o serviço militar. Ela tinha apenas 14 anos, ele 24.

"Priscilla" é interpretada pela cantora e atriz Cailee Spaeny e Elvis pelo australiano Jacob Elordi.