Antony é desconvocado da Seleção após acusações de agressão

Antony tinha sido convocado pelo técnico Fernando Diniz para os duelos contra Bolívia, na próxima sexta-feira (8), em Belém, e Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou em nota que, "a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF", o atacante foi cortado dos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Antony, do Manchester United, foi desconvocado da seleção Brasileira nesta segunda-feira (4), após ser acusado de agressão pela ex-namorada, o que o jogador nega.

Para o seu lugar, Diniz chamou Gabriel Jesus, do Arsenal.

Antony, de 23 anos, se defendeu em sua conta no Instagram, ao afirmar que é "vítima" de "acusações falsas" de sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.

"Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que eu sou inocente", escreveu o jogador.

Prints de conversas de WhatsApp publicados nesta segunda-feira mostram supostas ameaças e intimidações feitas por Antony a Gabriela.

Em um trecho da conversa, a ex-namorada do jogador diz que ele deve pedir perdão "pelos chutes e agressões".

A mulher, que levou o caso à polícia em São Paulo, também aparece em uma foto com um ferimento na cabeça.