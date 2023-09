Ator espanhol Gabriel Guevara é detido em Veneza por agressão sexual

O ator espanhol Gabriel Guevara, conhecido por seus papeis em séries, foi detido em Veneza, após uma ordem internacional de prisão emitida pela França por agressão sexual, anunciou a imprensa italiana neste domingo.

Guevara, de 22 anos, estava na cidade italiana para receber um prêmio da Filming Italy por sua atuação em "Skam Espanha", uma adaptação de uma produção norueguesa para o público adolescente.

Em nota, a organização do Festival de Veneza indicou que a presença do ator não tinha qualquer relação com o evento internacional de cinema.