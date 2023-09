Acidente em chá de revelação causa morte de piloto de avião no México

Um acidente aéreo durante um chá de revelação no México causou a morte do piloto no sábado, 2. Luis Ángel pilotava a aeronave que soltou fumaça para indicar se o casal esperava um menino ou uma menina logo antes de perder o controle.

No vídeo divulgado pela imprensa mexicana, é possível ver a fumaça rosa saindo do avião e os convidados do evento comemorando logo antes de uma das asas da aeronave dobrar e ela começar a girar até sair da visão da câmera. Confira as imagens aqui .

Os convidados chegaram a chamar os serviços de emergência e Ángel foi socorrido ainda com vida em meio aos destroços. Contudo, o piloto morreu no hospital.