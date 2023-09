Morre Mohamed Al Fayed, o empresário egípcio menosprezado pela elite inglesa

Al Fayed morreu no dia anterior ao aniversário da morte do seu filho, Dodi, ao lado da princesa Diana em um acidente de carro em Paris, em 31 de agosto de 1997.

Seu cunhado o associou a uma de suas empresas de exportação de móveis na Arábia Saudita. Ao retornar ao Egito, ele fundou sua própria empresa de transporte marítimo antes de se tornar, em 1966, o consultor financeiro do sultão de Brunei, um dos homens mais ricos do mundo.

Este homem loquaz, com muitos negócios obscuros e amante de jaquetas coloridas, passou grande parte de sua vida no Reino Unido, mas, para sua frustração, nunca obteve a cidadania britânica. Em 2000, a justiça alegou "um problema geral de caráter".

Com o relacionamento entre Diana e seu filho Dodi, o empresário acreditou ter conseguido sua vingança contra as elites da sociedade britânica, que zombavam dele como "o faraó impostor".

Forçado a deixar o Egito após as nacionalizações do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, ele se instalou em Londres no início dos anos 1960. Como intermediário em várias transações, ele acumulou uma fortuna que o permitiu comprar o Ritz Paris em 1979 com seu irmão Ali.

Depois de uma batalha feroz, os dois irmãos adquiriram em 1985 a loja de departamentos Harrods de outro importante empresário, o britânico Tiny Rowland, que os acusou de terem adquirido este símbolo do Reino Unido com o capital do sultão de Brunei.

Uma investigação concluiu em 1990 que os Fayed haviam mentido sobre seus verdadeiros recursos financeiros.