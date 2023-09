Morre Jack Sonni, 'o outro guitarrista' do Dire Straits

O grupo alcançou fama repentina e intensa com a música "Sultans of Swings", sua canção mais emblemática.

Sonni se juntou à banda no final dos anos 1980 para substituir o guitarrista Hal Lindes na gravação do álbum "Brothers in Arms", que os relançou com a música "Money for Nothing", seu maior sucesso comercial, transmitido repetidamente na programação do canal musical MTV.

Ele participou de uma turnê mundial e do festival "Live Aid" no Estádio de Wembley, em 1985, que arrecadou fundos contra a fome na Etiópia.

Após colaborar brevemente daquele período de expansão do grupo, Sonni se voltou para o marketing musical, antes da dissolução do Dire Straits em meados da década de 1990.

Segundo a imprensa especializada, Sonni faleceu na última quarta-feira (30) anos 68 anos.