General que comandou golpe no Gabão promete 'instituições mais democráticas'

O general Brice Oligui Nguema, novo líder do Gabão, após a queda do presidente Ali Bongo, prometeu nesta sexta-feira (1º) "reorganizar" as instituições para torná-las "mais democráticas", em discurso perante o corpo diplomático, transmitido pela TV.

"A dissolução das instituições" decretada na última quarta-feira durante o golpe "é temporária", afirmou. "Trata-se de reorganizá-las, para torná-las ferramentas mais democráticas e mais alinhadas aos padrões internacionais em termos de respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, à democracia e ao Estado de Direito."

Em outro discurso, para representantes da sociedade civil, Nguema prometeu uma nova Constituição e "um novo código eleitoral". Também ameaçou os empresários envolvidos em casos de corrupção e lhes pediu compromisso para "desenvolver o país".