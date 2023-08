Nicarágua e China assinam TLC em cerimônia virtual

"Em uma cerimônia virtual, a Nicarágua e a República Popular da China fazem história com a assinatura do Tratado de Livre Comércio", publicou o portal 'El 19 Digital', do governo do presidente nicaraguense de Daniel Ortega.

O jornal estatal China Daily, que citou o ministério do Comércio como fonte, confirmou a assinatura do acordo nesta quinta-feira "após um ano de negociações".

"A assinatura do TLC representa um marco importante nas relações econômicas e comerciais bilaterais entre China e Nicarágua", acrescentou o ministério, segundo o China Daily.

Os governos não divulgaram detalhes sobre o teor do TLC, nem sobre os produtos incluídos no tratado.

Os principais nomes na cerimônia de assinatura foram o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao, e o conselheiro da presidência nicaraguense para investimentos, comércio e cooperação internacional, Laureano Ortega Murillo, filho do presidente e da vice-presidente Rosario Murillo.

Ortega Murillo disse que a assinatura do TLC "abre as portas a um enorme mercado" e permitirá ao país estabelecer vínculos "com as empresas e empresários deste país irmão" para gerar investimentos, empregos e transferência de tecnologia da China para a Nicarágua.

Nicarágua e República Popular da China iniciaram as negociações comerciais em 2022, pouco depois do anúncio do Acordo de Colheita Antecipada, considerado um passo prévio para o TLC.