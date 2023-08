Furacão Idalia interrompe operações de postos de gasolina na região da Florida

A demanda por gasolina em muitos postos na Flórida e em outros Estados do sudeste dos EUA afetados pelo furacão Idalia caiu drasticamente na quarta-feira, 31, enquanto que muitos motoristas enfrentaram a tempestade que causou inundações generalizadas e danos pelo vento em toda a região, segundo dados da OPIS. No final do dia, o furacão foi rebaixado para a categoria de tempestade tropical.

O número de postos de gasolina na Flórida abertos na quarta-feira ficou entre 25% a 35% abaixo do número de terça-feira, de acordo com a OPIS. Na área costeira de Big Bend, na Flórida, onde o Idalia atingiu a costa na quarta-feira como uma tempestade de categoria 3, e em regiões ao norte, muitos postos de gasolina que estavam abertos ao meio-dia de terça-feira estavam inativos na quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados da OPIS também mostraram que, até as 8h de quinta-feira, 4.727 estações na Flórida foram consideradas ativas, uma queda de 30% em relação ao mesmo horário de terça-feira.